20 июня 2021
19 июня 2021
18 июня 2021

Челябинский депутат Госдумы перед выборами получит новый пост

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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29 конференция челябинского регионального отделения партии Единая Россия. Челябинск, барышев андрей
Андрей Барышев стал представителем «Федерального сельсовета» Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Депутат Госдумы от Челябинской области Андрей Барышев стал в регионе представителем «Федерального сельсовета», которым руководит фермер из Свердловской области Василий Мельниченко. Как заявил Барышев URA.RU, выдвигаться от этой организации в Госдуму он не сможет.

Сам Мельниченко еще в январе стал членом партии «Зеленые», а в 2016 году при поддержке этой партии выдвигался в Госдуму. «Зеленые» вошли в число 14 партий, кандидаты от которых освобождены от сбора подписей при выдвижении в Госдуму. Барышев намерен повторно выдвигаться в Госдуму.

«От „Федерального политсовета“, как общественной организации, я выдвигаться не могу. Но, поскольку в моем округе шесть сельских территорий, я благодарен Мельниченко за предложение стать региональным представителем организации», — заявил URA.RU Барышев.

В 2016 году Барышев избрался в Госдуму по Челябинскому округу от «Единой России», не будучи членом партии, из которой его исключили в 2013 году. С того времени он поссорился с соратниками и стал выступать в оппозиции к власти. В 2021 ЕР ему отказала в поддержке, а сам решил выдвигаться по Металлургическому округу.

Постепенно не только ЕР, но и другие партии отказались принимать Барышева в свои ряды для выдвижения в Госдуму. Он решил собирать подписи и пойти на выборы самовыдвиженцем. Его соратники покинули ряды ЕР.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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