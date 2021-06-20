Челябинский депутат Госдумы перед выборами получит новый пост

Андрей Барышев стал представителем «Федерального сельсовета» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Депутат Госдумы от Челябинской области Андрей Барышев стал в регионе представителем «Федерального сельсовета», которым руководит фермер из Свердловской области Василий Мельниченко. Как заявил Барышев URA.RU, выдвигаться от этой организации в Госдуму он не сможет.

Сам Мельниченко еще в январе стал членом партии «Зеленые», а в 2016 году при поддержке этой партии выдвигался в Госдуму. «Зеленые» вошли в число 14 партий, кандидаты от которых освобождены от сбора подписей при выдвижении в Госдуму. Барышев намерен повторно выдвигаться в Госдуму.

«От „Федерального политсовета“, как общественной организации, я выдвигаться не могу. Но, поскольку в моем округе шесть сельских территорий, я благодарен Мельниченко за предложение стать региональным представителем организации», — заявил URA.RU Барышев.

В 2016 году Барышев избрался в Госдуму по Челябинскому округу от «Единой России», не будучи членом партии, из которой его исключили в 2013 году. С того времени он поссорился с соратниками и стал выступать в оппозиции к власти. В 2021 ЕР ему отказала в поддержке, а сам решил выдвигаться по Металлургическому округу.

Постепенно не только ЕР, но и другие партии отказались принимать Барышева в свои ряды для выдвижения в Госдуму. Он решил собирать подписи и пойти на выборы самовыдвиженцем. Его соратники покинули ряды ЕР.