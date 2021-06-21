«Почта России» проиграла суд своей сотруднице из Кургана

На работницу почты пытались повесить несуществующую недостачу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жительница Курганской области оспорила долг перед работодателем — «Почтой России». Женщине пришлось обращаться в суд, чтобы доказать, что у нее нет недостачи. Информация о разбирательстве размещена на сайте Курганского областного суда.

Изначально «Почта России» обратилась в Половинский районный суд, который признал, что бывший начальник почтового отделения связи «Глядянское» должна возместить ущерб. Недостача была установлена в ходе служебного расследования. «Взыскать с сотрудницы в пользу АО „Почта России“ в лице управления Федеральной почтовой связи Курганской области — 19116 руб. 76 коп. [с учетом пошлины]», — говорится в материалах суда.

В апелляционной жалобе ответчик просила решение суда первой инстанции отменить. Женщина поясняла, что после того, как она написала заявление на увольнение, работодатель в ее присутствии проверил все денежные операции. Недостачи не было.

Судебная коллегия Курганского областного суда определила, что при установлении недостачи не были соблюдены все нормы закона. «Если недостача вскрывается уже после увольнения и при отказе сотрудника от возмещения ущерба, работодателю придется взыскивать сумму ущерба в судебном порядке, где придется доказывать причинно-следственную связь между ущербом и поведением работника, а также его вину», — сказано в определении суда. В итоге решение суда первой инстанции было отменено. А в удовлетворении исковых требований «Почты России» к бывшей сотруднице отказано.

URA.RU ранее писало, что в ХМАО на «Почте России» вскрылся коррупционный скандал. Полиция возбудила уголовное дело из-за наличия «мертвых душ» среди сотрудников Урайского почтамта. Общий ущерб оценен более чем в 800 тысяч рублей с учетом заработка и страховых взносов.