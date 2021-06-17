«Почта России» оказывает помощь полиции в расследовании уголовного дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полиция возбудила уголовное дело из-за наличия «мертвых душ» среди сотрудников урайского почтамта. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.

«В 2019 году на почтамт Урая был фиктивно устроен сотрудник. В течение примерно полутора лет ему на банковскую карту перечислялась зарплата. Общий ущерб оценен более чем в 800 тысяч рублей с учетом заработка и страховых взносов. Пока главные вопросы к начальнику филиалу Дмитрию Замыслову. Тут два варианта, либо плохо контролировал, либо он сам и был инициатором этой схемы. В этом теперь и предстоит разобраться правоохранительным органам», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе УМВД ХМАО сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по 159 УК РФ (мошенничество). От остальных комментариев в интересах следствия в окружной полиции отказались. В пресс-службе УФПС по ХМАО сообщили, что служба безопасности компании выявила правонарушение в ходе внутреннего расследования. «Всю имеющуюся информацию мы передали правоохранительным органам для принятия процессуального решения. Компания оказывает полное содействие расследованию», — прокомментировали в пресс-службе югорского управления «Почты России».

Ранее URA.RU сообщало, что у ФАС имелись претензии к главе «Почты России» в ХМАО Василия Денисова. Его подозревали в нарушении антимонопольного законодательства при заключении контрактов.