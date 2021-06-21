Искусственный интеллект оценил шансы сборной России на Евро-2020

Искусственный интеллект в Перми предрек неудачу российской сборной на Чемпионате Европы по футболу-2020. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Промобот», где тестировали нейросеть. Компьютер спрогнозировал, что россияне выйдут из группы, обыграв датчан, но в четвертьфинале не смогут пройти сборную Нидерландов.
«Согласно прогнозу, Россия выиграет последний матч группового этапа против Дании 21 июня и выйдет в 1/8 финала со второго места в группе. В первом раунде плей-офф россияне будут сильнее сборной Уэльса, а в ¼ финала встретится с командой Нидерландов, которые в свою очередь обыграют шведов. Нейросеть предсказывает, что на этом соревнования для россиян закончатся: в полуфинал пройдет команда из Нидерландов», — говорится в сообщении.
Для прогнозирования результатов разработчики «Промобот» использовали мультиклассовые классификаторы, основанные на сочетании разных нейронных сетей, в том числе, нейросеть GPT-3. Искусственный интеллект анализировал игры сборной России, начиная с Евро-2004. Для этого он обработал информацию общим объемом около 10 гигабайт. «Промобот» производит сервисных роботов, и поставляет их как на внутренний рынок, так и за рубеж. В 2019 году компания начала выпускать андроидов.
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