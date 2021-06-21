21 июня 2021

Мясников призвал отметить масочный режим для вакцинированных. «Отличить чистых от нечистых»

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С 15 июня на территории Курганской области вводится обязательный масочный режим. Виды города. Курган, автобус, женщины, пассажиры, пассажир в автобусе
Мясников придумал, как заставить россиян вакцинироваться Фото:

Чтобы стимулировать вакцинацию, в России необходимо отметить масочный режим для тех, кто уже сделал прививку. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Отмена масочного режима для полностью вакцинированных была бы отличным стимулом для колеблющихся! Как отличить „чистых от нечистых“ — это уже задача для тех, кто принимает решения… сегодня у нас это действует по принципу средневекового Епископа Амальрика при подавлении „ереси“ на юге Франции: „монсеньёр, как мы отличим праведных от еретиков?!“ „Убивайте всех, Господь на том свете отберёт своих!“», — написал он в своем telegram-канале.

Мясников добавил, что польза от масок довольно туманная. При этом каждый новый вакцинированный сокращает число потенциально больных.

Ранее Мясников заявил, что жители России сами виноваты в постепенном возвращении коронавирусных ограничений. Низкие темпы вакцинации в РФ привели к ухудшению эпидобстановки. Сейчас обязательная вакцинация от COVID-19 для ряда категорий граждан введена в одиннадцати регионах России. По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, это приводит к дискриминации россиян и массовому психозу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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