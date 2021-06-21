Курганские власти объяснили, почему нарушаются графики автобусов

Власти объяснили опоздания автобусов техническими проблемами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Графики движения автобусов в Кургане нарушаются из-за схода с маршрута транспорта по техническим причинам. Об этом представители городской администрации написали на портале «Обратись».

По словам представителей администрации, графики движения нарушались лишь в отдельные дни. «Как правило, они связаны со сходом автобусов по техническим причинам», — объяснили в мэрии. Такой ответ они дали на обращение местной жительницы. Женщина пожаловалась, что опоздала на работу в воскресенье, потому что один автобус пришел раньше положенного времени, а следующий пришлось долго ждать. В администрации объяснили, что в этот день на маршрутах было меньше автобусов из-за того, что в выходные пассажиропоток снижается.

В апреле, по словам пассажиров, мимо одной из остановок в Заозерном проезжали автобусы. В октябре 2020 года жители города заметили снижение числа автобусов на маршрутах. Тогда власти связали это с нехваткой водителей.