21 июня 2021
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Курганские власти объяснили, почему нарушаются графики автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Демонтаж торговых павильонов на территории Некрасовского рынка. Курган , автобус, павильоны, торговые павильоны
Власти объяснили опоздания автобусов техническими проблемами Фото:

Графики движения автобусов в Кургане нарушаются из-за схода с маршрута транспорта по техническим причинам. Об этом представители городской администрации написали на портале «Обратись».

По словам представителей администрации, графики движения нарушались лишь в отдельные дни. «Как правило, они связаны со сходом автобусов по техническим причинам», — объяснили в мэрии. Такой ответ они дали на обращение местной жительницы. Женщина пожаловалась, что опоздала на работу в воскресенье, потому что один автобус пришел раньше положенного времени, а следующий пришлось долго ждать. В администрации объяснили, что в этот день на маршрутах было меньше автобусов из-за того, что в выходные пассажиропоток снижается.

В апреле, по словам пассажиров, мимо одной из остановок в Заозерном проезжали автобусы. В октябре 2020 года жители города заметили снижение числа автобусов на маршрутах. Тогда власти связали это с нехваткой водителей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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