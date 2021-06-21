Курганский сельсовет забрал себе гараж, который обещал школе

В бывшем пожарном депо ставили школьный автобус Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Колесниково (Кетовский район Курганской области) сельсовет сам себе передал здание гаража, которое когда-то хотели отдать школе. Раньше там стоял школьный автобус. Об этом URA.RU рассказал житель села на условиях анонимности и предоставил документы.

«Здание администрации Колесниковского сельсовета было передано в оперативное управление администрации Колесниковского сельсовета на 49 лет. Передача бокса пожарного депо под школьный автобус невозможна, так как он рассчитан на два пожарных автомобиля», — сказано в ответе главы сельсовета Ольги Останиной на обращение местных жителей.

Прежняя глава сельсовета планировала передать гараж под школьный автобус. Помещения хотели выделить Колесниковской школе в безвозмездное пользование. «Очень удобно было ставить там школьный автобус. В мороз он легче заводился. И менее изнашивался, не находясь под действием снега и дождя. Теперь автобус в гараж не пускают», — пояснил житель села.

Еще в 2019 году администрация Кетовского района в письме в сельсовет (копия есть в редакции URA.RU) указывала, что гараж нужно отремонтировать и отдать школе. «Высота дверного проема гаражного бокса составляет 3,02 м, при этом высота автобуса — 3,16 м. В связи с чем рекомендуем привести высоту проема в соответствие», — указано в письме из кетовской мэрии.

Глава сельсовета Останина при этом уточняла, что администрацию Кетовского района она не уведомляла о подготовке документации для передачи бокса под школьный автобус. Получить комментарии Останиной URA.RU не удалось. В сельсовете уточнили, что только она может дать пояснения, но сейчас находится на больничном.

В одном из гаражей в здании Колесниковского сельсовета (слева) раньше ставили школьный автобус Фото предоставлено читателем URA.RU