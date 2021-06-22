Российские футболисты не похожи на спортсменов, считает продюсер Фото: страница Максима Фадеева в Instagram @fadeevmaxim

Игрокам российской сборной по футболу нужно платить зарплату, исходя только из забитых голов. Таким мнением подлился композитор, музыкальный продюсер Максим Фадеев.

«Сколько можно платить им миллионы долларов, а в ответ видеть их колхозный фарс? <…> Гонорары должны зависеть от количества забитых голов, а не „болтов“. Они должны биться за идею, а не за деньги…» — написал Фадеев в посте в Instagram. Он подчеркнул, что российские футболисты больше напоминают артистов, чем спортсменов.

Россия проиграла Дании в заключительном матче группового этапа на чемпионате Европы по футболу 2020 со счетом 1:4, напоминает телеканал 360. Российская сборная заняла последнее место и не вышла в плей-офф.

Ранее капитан сборной России по футболу Артем Дзюба принес извинения за поражение от команды Дании в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы, пишет MK.RU . Провал сборной и выступление Дзюбы вызвали большой резонанс в социальных сетях. URA.RU собрало самые яркие реакции пользователей.