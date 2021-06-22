Макс Фадеев призвал платить футболистам только за голы. «Должны биться за идею, а не за деньги»

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Максим Фадеев, фадеев максим
Российские футболисты не похожи на спортсменов, считает продюсер Фото:

Игрокам российской сборной по футболу нужно платить зарплату, исходя только из забитых голов. Таким мнением подлился композитор, музыкальный продюсер Максим Фадеев.

«Сколько можно платить им миллионы долларов, а в ответ видеть их колхозный фарс? <…> Гонорары должны зависеть от количества забитых голов, а не „болтов“. Они должны биться за идею, а не за деньги…» — написал Фадеев в посте в Instagram. Он подчеркнул, что российские футболисты больше напоминают артистов, чем спортсменов.

Россия проиграла Дании в заключительном матче группового этапа на чемпионате Европы по футболу 2020 со счетом 1:4, напоминает телеканал 360. Российская сборная заняла последнее место и не вышла в плей-офф.

Ранее капитан сборной России по футболу Артем Дзюба принес извинения за поражение от команды Дании в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы, пишет MK.RU. Провал сборной и выступление Дзюбы вызвали большой резонанс в социальных сетях. URA.RU собрало самые яркие реакции пользователей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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