Бизнес ЯНАО будут облагать налогами по новым правилам

Предприятиям округа установят налоги от нуля до 13,5% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти ЯНАО хотят ускорить темпы развития перспективных районов Арктической зоны и создать постоянные рабочие места. С этой целью вводится пониженная ставка налога на прибыль предприятий, говорится в документе на сайте законодательного собрания Ямала.

«Установить на территории ЯНАО пониженную ставку налога на прибыль организаций, зачисляемого в окружной бюджет», — сказано в документе. Компании смогут применить пониженную ставку НДФЛ при следующих условиях: предприятия должны быть зарегистрированы на территории округа и уплатить минимальную сумму НДФЛ в консолидированный окружной бюджет.

Управляющие компании промышленных парков регионального значения (ППРЗ), которые получили свой статус после 1 января 2021 года, освобождаются от налога на имущество. Для организаций, получивших статус резидента ППРЗ, льготная ставка составит один процент. А компании, которые одновременно обладают статусом резидента Арктической зоны и ППРЗ, налог на прибыль будет установлен в размере 13,5%.

Для обеспечения стабильности налоговых условий власти хотят установить для компаний, которые уже пользуются налоговыми льготами, минимальную сумму НДФЛ в виде его ежегодного прироста на индекс потребительских цен. Для новых организаций порядок определения минимальной суммы налога установит правительство округа.

Эти условия будут стимулировать предприятия к созданию на Ямале постоянных рабочих мест, а также призваны снизить потребность проектов в бюджетном и привлеченном финансировании. Ранее URA.RU сообщало, что депутаты заксобрания ЯНАО предложили установить для самозанятых граждан ставки НДФЛ, если их доход превысит 2,4 миллиона рублей.