Алексей Орлов рассказал, что мусорный полигон возле Верхней Пышмы планируется построить на деньги области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэры свердловских городов попросят областные власти профинансировать строительство мусорного полигона «Екатеринбург-Север». Об этом глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал во время отчета перед городской думой.

«Администрацией Верхней Пышмы сформирован земельный участок порядка 20 гектаров, он поставлен на кадастровый учет. У нас есть договоренность с коллегами из нашей агломерации: в рамках ИННОПРОМа будем предлагать губернатору для финансирования в следующем году проекты, которые являются ключевыми для развития нескольких муниципалитетов, чтобы в приоритетном порядке такие объекты включались в областной бюджет», — рассказал Орлов. Он добавил, что действующий полигон «Северный» планируется в 2023 году выводить из эксплуатации.

Замминистра ЖКХ и энергетики Свердловской области Егор Свалов сообщил URA.RU, что никакого решения о финансировании стройки из областного бюджета на данный момент не принято: «Пока это было лишь озвучено главой Екатеринбурга. На данном этапе строительство полигона «Екатеринбург-Север» заложено в инвестпрограмме регоператора «Спецавтобазы».

Инвестпрограмма компании, по данным СМИ, была утверждена еще в начале 2020 года, траты на стройку были заложены в тариф. Ранее URA.RU сообщало, что директор регоператора Наталья Зубова заявила, что компания готова отказаться от строительства мусорного полигона «Екатеринбург-Север». В адрес регоператора направлен запрос, ответ на него пока не поступил.

Сейчас весь мусор Екатеринбурга и городов-спутников свозят на полигон «Северный», который скоро будет закрыт. Именно рядом с ним планировалось построить комплекс «Екатеринбург-Север» в качестве резервного полигона для столицы Урала. Местные жители выступали против этой инициативы из-за близости комплекса к жилым домам. Также экологи негативно оценивали последствия от строительства объекта.