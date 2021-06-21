Свердловский губернатор впервые прокомментировал дело МУГИСО

Евгений Куйвашев отметил, что правоохранительные органы сами разберутся в деле Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Дело главы МУГИСО

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые прокомментировал так называемое дело МУГИСО, которое расследуется с 2016 года. Тогда появились сообщения о коррупции в министерстве. Бывшему министру Алексею Пьянкову предъявлено обвинение. Глава региона в ходе трансляции оперативного штаба Свердловской области выразил уверенность в том, что правоохранительные органы поставят точку в деле.

«Я не буду гадать, с чем это (дело МУГИСО, — прим.ред.) может быть связано. Я одно могу сказать, что я к [экс-главе министерства управления госимуществом Свердловской области] Алексею Пьянкову отношусь также, как и раньше», — отметил глава региона.

Куйвашев также выразил уверенность в том, что правоохранительные органы сами разберутся в деле МУГИСО. «По истечении шести лет наши правоохранительные органы, я надеюсь, разберутся и поставят в этом вопросе точку», — резюмировал губернатор.

Четвертое следственное управление СКР начало изучать дела МУГИСО в 2016 году. Тогда появились сообщения о взятках в ведомстве в размере 31,5 млн рублей. В частности, упоминался скандал вокруг выкупа здания возле Центрального стадиона. Министерством тогда руководил Пьянков. Его сначала поместили в СИЗО, а затем — под домашний арест. В ноябре 2016 его отпустили на свободу под залог в два миллиона рублей.

В ночь на 10 июня в рамках дела МУГИСО оперативники ФСБ провели следственные мероприятия по десяти адресам в Екатеринбурге. Была задержана первый замглавы министерства Елена Николаева и еще девять человек. Экс-главе министерства Пьянкову было предъявлено обвинение, а после его отпустили из Следственного комитета без подписки о невыезде. Николаевой суд назначил запрет определенных действий. Ее обязали отмечаться в органах, запретили общаться с другими фигурантами уголовного дела и появляться на рабочем месте в МУГИСО. Николаеву освободили из-под стражи в зале суда.