Сенатор Королев покинул Совфед после ДТП

Олег Королев решил уйти из Совфеда по состоянию здоровья из-за аварии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сенатор из Липецка и бывший губернатор Липецкой области Олег Королев, который в мае попал в ДТП, покидает Совет Федерации. Такое решение было принято на пленарном заседании Совфеда 23 июня.

Ранее Королев подал заявление о сложении своих полномочий по состоянию здоровья. Члены Совфеда на пленарном заседании приняли решение досрочно прекратить полномочия сенатора.

Сенатор попал в аварию в Липецке в мае, когда был за рулем автомобиля Lexus. Он заявил, что ему стало плохо, и пожаловался на проблемы с сердцем. Партия «Единая Россия» приостановила членство Королева по его просьбе до конца разбирательства.