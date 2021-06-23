Сенатор Королев покинул Совфед после ДТП

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Знак аварийной остановки для Альбины Золотухиной. Челябинск., знак аварийной остановки, дтп
Олег Королев решил уйти из Совфеда по состоянию здоровья из-за аварии Фото:

Сенатор из Липецка и бывший губернатор Липецкой области Олег Королев, который в мае попал в ДТП, покидает Совет Федерации. Такое решение было принято на пленарном заседании Совфеда 23 июня.

Ранее Королев подал заявление о сложении своих полномочий по состоянию здоровья. Члены Совфеда на пленарном заседании приняли решение досрочно прекратить полномочия сенатора.

Сенатор попал в аварию в Липецке в мае, когда был за рулем автомобиля Lexus. Он заявил, что ему стало плохо, и пожаловался на проблемы с сердцем. Партия «Единая Россия» приостановила членство Королева по его просьбе до конца разбирательства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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