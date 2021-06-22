Власти придумали, как заманить курганцев на вакцинацию от COVID

Власти предложили работникам давать выходной в день вакцинации Фото: Екатерина Сычкова

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области работодателям рекомендовали давать сотрудникам день отдыха во время вакцинации от коронавируса. Решение регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом было опубликовано 23 июня на странице областного департамента экономического развития во «ВКонтакте».

«По итогам заседания областной оперативный штаб <…> решил <…> рекомендовать работодателям предоставлять работникам день отдыха с сохранением среднего заработка в день проведения вакцинации против новой коронавирусной инфекции», — указано в документе. Решение приняли 21 июня.

Помимо этого оперштаб принял новое ограничение. На вручение аттестатов школьникам смогут присутствовать не более 50% зрителей. Аттестаты должны вручить до 5 июля.

Ранее власти отменили в регионе Никольский крестный ход, мероприятия, посвященные празднованию Дня молодежи, Сабантуя и еще несколько событий. На 23 июня в регионе зафиксировали 39 новых случаев заражения коронавирусом, что стало самым высоким показателем за последние два месяца.