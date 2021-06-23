Отставка замгубернатора Тюменской области рушит планы депутата ГД

Шансы Евгения Маркова на попадание в Госдуму сегодня стали меньше Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Увольнение замгубернатора Тюменской области Владимира Сысоева угрожает планам депутата Госдумы от ЛДПР Евгения Маркова из ХМАО. Источник URA.RU уверен, что Марков планировал попасть в партийный список партии и так повторно оказаться в нижней палате российского парламента.

«Наиболее вероятное продолжение карьеры Сысоева — это работа в Госдуме, где он может оказаться только через партийный список ЛДПР всей „тюменской матрешки“. А на это место рассчитывал действующий депутат Госдумы от либерал-демократов Евгений Марков», — отметил источник, добавив, что теперь шансы Маркова на попадание в новый состав Госдумы минимальны.

Сам Марков в разговоре с URA.RU уклонился от ответа на вопрос о своем политическом будущем, объяснив, что все списки кандидатов от партии будут озвучены на съезде ЛДПР, который пройдет 25 июня. Аналогично ответил и куратор ЛДПР от ХМАО, ЯНАО и Тюменской области Артем Зайцев. Он рекомендовал журналисту URA.RU дождаться итогов партийного съезда. Сам Сысоев не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU писало, что заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев подал в отставку. В правительстве области он работал с 2019 года и курировал департаменты экономики, труда и занятости населения, информатизации.