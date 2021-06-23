В соцсетях высмеяли обстрел британского эсминца у берегов РФ. «Кадыров обещал, что он извинится»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Крым., черное море
В соцсетях предположили, почему Минобороны Великобритании не заметило обстрел своего корабля Фото:

Пользователи социальных сетей пошутили над обстрелом британского эсминца Defender, который вошел в территориальные воды России. Часть из них возмутилась тем, что судно не потопили.

Инцидент произошел возле мыса Фиолент. Сторожевик Черноморского флота открыл предупредительный огонь, а самолет Су-24М сбросил перед судном четыре бомбы. В связи с данным инцидентом российское Минобороны вызвали британского военного атташе. Министерство обороны Великобритании заявило, что российский бомбардировщик не обстреливал их эсминец.

В соцсетях связали обстрел эсминца и встречу Путина с Кадыровым
В Twitter сравнили российских флот со сборной по футболу
Некоторые пошутили, что российские выстрелы заставили команду британского корабля признать российский Крым
В соцсетях считают, что команда британского корабля сильно испугалась обстрела
Некоторые шутили, что сами попросили флот разобраться с эсминцем
Пользователи считаеют, что сегоняшний инцидент связан только с политикой
Черноморский флот призвали отправить под суд
В соцсетях считают, что эсминец необходимо было потопить
Пользователи отметили, что сегодняшний инцидент мог спровоцировать войну

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...