В соцсетях предположили, почему Минобороны Великобритании не заметило обстрел своего корабля
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Пользователи социальных сетей пошутили над обстрелом британского эсминца Defender, который вошел в территориальные воды России. Часть из них возмутилась тем, что судно не потопили.
Инцидент произошел возле мыса Фиолент. Сторожевик Черноморского флота открыл предупредительный огонь, а самолет Су-24М сбросил перед судном четыре бомбы. В связи с данным инцидентом российское Минобороны вызвали британского военного атташе. Министерство обороны Великобритании заявило, что российский бомбардировщик не обстреливал их эсминец.
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