В соцсетях высмеяли обстрел британского эсминца у берегов РФ. «Кадыров обещал, что он извинится»

23 июня 2021 в 21:04 Размер текста - 17 +

В соцсетях предположили, почему Минобороны Великобритании не заметило обстрел своего корабля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пользователи социальных сетей пошутили над обстрелом британского эсминца Defender, который вошел в территориальные воды России. Часть из них возмутилась тем, что судно не потопили. Инцидент произошел возле мыса Фиолент. Сторожевик Черноморского флота открыл предупредительный огонь, а самолет Су-24М сбросил перед судном четыре бомбы. В связи с данным инцидентом российское Минобороны вызвали британского военного атташе. Министерство обороны Великобритании заявило, что российский бомбардировщик не обстреливал их эсминец. В соцсетях связали обстрел эсминца и встречу Путина с Кадыровым Twitter В Twitter сравнили российских флот со сборной по футболу Twitter Некоторые пошутили, что российские выстрелы заставили команду британского корабля признать российский Крым Twitter В соцсетях считают, что команда британского корабля сильно испугалась обстрела Twitter Некоторые шутили, что сами попросили флот разобраться с эсминцем Twitter Пользователи считаеют, что сегоняшний инцидент связан только с политикой Twitter Черноморский флот призвали отправить под суд Twitter В соцсетях считают, что эсминец необходимо было потопить Twitter Пользователи отметили, что сегодняшний инцидент мог спровоцировать войну Twitter Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.