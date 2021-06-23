Аномальная жара вернется в Челябинскую область с туманом и грозой

Дожди и пасмурная погода не избавят Челябинск от изнуряющей жары Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области перед выходными температура превысит 30-градусную отметку. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра.

В четверг в южных районах воздух прогреется до 27 градусов. На следующий день, 25 июня, столбик термометра переползет уже отметку в 34 градуса. В субботу, 26 июня, жара будет держаться в пределах 26-31 градуса по региону и до 28 градусов в самом Челябинске.

При этом все дни, согласно прогнозу челябинского ЦГМС, будут идти дожди. Также ожидаются грозы и туманы. Порывы ветра при грозах будут достигать 18 метров в секунду.

На прошлой неделе удар молнии вызвал пожар на птицефабрике «Равис»: в огне погибли более 200 тысяч бройлеров. Несколько дней назад во время грозы в Челябинске молния поразила многоквартирный дом. Жильцов после пожара пришлось расселять. Накануне во время грозы засыпало крупным градом Магнитогорск и его окрестности, горожане делились фотографиями в соцсетях.

Скрин: официальный сайт челябинского ЦГМС