Сергей Минаев заявил, что Господь не создавал депутатов Фото: Размик Закарян © URA.RU

Писатель и главный редактор журнала Esquire Сергей Минаев в шутливой форме поддержал депутата Госдумы, секретаря Курганского реготделения «Единой России» Александра Ильтякова, заявившего, что бог не создавал представителей ЛГБТ. В очередном выпуске видеоблога на своем канале в YouTube Минаев заявил, что депутатов бог тоже не создавал.

Ильтяков опубликовал в TikTok видеоролик, в котором он читает Библию. «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их», — цитировал депутат. Затем он подчеркнул, что «Господь бог не создал [геев] и лесбиянок». Ролик был опубликован вечером 17 июня. Через час TikTok удалил эту видеозапись.

«Действительно, дядя Саша, не создавал [геев], и лесбиянок не создавал. И депутатов даже не создавал Господь. Господь создавал просто тварей всяких земных», — ответил на это Минаев. При этом он поблагодарил Ильтякова за то, что тот напоминает подписчикам о Библии. «Вообще, вам, конечно, нужно этот TikTok-формат продолжать. „Библия для самых маленьких“», — предложил писатель.

Минаев также напомнил, что перед этим Ильтяков записал видео, в котором пытался вызвать дождь для сельских территорий региона. «Был дождь или нет — я не знаю. Я в Кургане не был, слава тебе Господи», — заявил он.

После блокировки в TikTok ролика про Библиию Ильтяков заявлял URA.RU, что никого не оскорбил. «Это не оскорбление. Это была классификация заболевания. Я бы хотел этих людей призвать обратиться к Богу, покаяться и родить детей, в конце концов», — пояснил депутат.