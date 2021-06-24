Кремль: кто дает вводные губернаторам в новую волну коронавируса

Губернаторы пока получают вводные только от Михаила Мишустина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Координацией российских губернаторов в третью волну коронавируса занимается правительственный штаб по борьбе с инфекцией во главе с премьером РФ Михаилом Мишустиным, ответил URA.RU представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с прессой. При этом у властей пока не было необходимости собирать рабочую группу Госсовета по противодействию ковиду (возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин), на которой раньше раздавались вводные главам региона.

«Мишустин уже проводил на этой неделе оперативный штаб правительства, работа идет круглые сутки. Она [рабочая группа при Госсовете] существует, при необходимости будет собираться. Но в данном случае все координирующие функции выполняет штаб правительства», — ответил Дмитрий Песков URA.RU во время общения с прессой.

Президент РФ Владимир Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом в марте 2020 года. Функция нового органа была в выработке рекомендаций для регионов. На деле идеи Собянина стали носить безапелляционный характер, рассказывали источники URA.RU. Инсайдеры в пуле губернаторов сообщали, что он учил их жестким карантинным мерам. В результате произошло пересечение функций Собянина и Мишустина, считалось в политтусовке. Но затем рабочая группа стала собираться все реже. На официальном сайте Москвы в последний раз сообщалось о заседании участников группы в ноябре 2020 года.