Волгоградских чиновников обязали пройти вакцинацию от COVID

Постановление об обязательной вакцинации чиновников подписал глава Волгоградской области Андрей Бочаров Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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В Волгоградской области вводится обязательная вакцинация для всего аппарата госслужащих и подведомственных организаций. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Андрей Бочаров.

«Обеспечить 100%-ную вакцинацию работников органов исполнительной власти Волгоградской области, а также работников подведомственных им организаций», — говорится в распоряжении губернатора Волгоградской области, опубликованного на сайте регионального правительства. От обязательной вакцинации освобождаются чиновники, имеющие противопоказания по состоянию здоровья, а также те, у кого при взятии теста перед вакцинацией будут выявлены антитела к вирусу.