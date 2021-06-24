Волгоградских чиновников обязали пройти вакцинацию от COVID

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Постановление об обязательной вакцинации чиновников подписал глава Волгоградской области Андрей Бочаров Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Волгоградской области вводится обязательная вакцинация для всего аппарата госслужащих и подведомственных организаций. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Андрей Бочаров.

«Обеспечить 100%-ную вакцинацию работников органов исполнительной власти Волгоградской области, а также работников подведомственных им организаций», — говорится в распоряжении губернатора Волгоградской области, опубликованного на сайте регионального правительства. От обязательной вакцинации освобождаются чиновники, имеющие противопоказания по состоянию здоровья, а также те, у кого при взятии теста перед вакцинацией будут выявлены антитела к вирусу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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