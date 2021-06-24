Сенатор Рязанский: какую работу дадут пенсионерам на стройке

Пенсионеры смогут заниматься на стройке квалифицированным, нетяжелым трудом. Об этом URA.RU сообщил первый заместитель главы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
«Много неработающих пенсионеров являются неплохими специалистами, по крайней мере, не хуже гастарбайтеров. Другое дело, что пенсионер вряд ли будет копать лопатами траншеи под газ и другие коммуникации, у них силенок не так много. Но выполнять квалифицированную работу, плотницкую, слесарную, монтажную, электроработы, пенсионер в состоянии», — сказал глава комитета. Он добавил, что им может достаться должность сторожа, работника склада, сантехника или того, кто будет точить и подготавливать инструменты к новому рабочему дню.
Собеседник агентства напомнил, что сейчас в России работают порядка 9,5 млн пенсионеров. Он уверен, что продолжить трудиться хотели бы больше граждан, но «им нет места на рынке труда». По словам сенатора, в стране много молодых пенсионеров. «Не все пенсионеры 70-летнего возраста, есть те, кто приехал с северов, досрочники. У нас есть военные пенсионеры, они тоже выходят на пенсию рано», — предположил Рязанский.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предложил привлекать неработающих пенсионеров на стройки, чтобы справиться с нехваткой кадров. Рязанский отметил, что тогда их лишат индексации пенсий. Зампред правительства уже сообщал, что отрасль страдает от дефицита рабочей силы после оттока мигрантов.
Подписывайтесь на URA.RU в