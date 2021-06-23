У курганцев худшие показатели по заражению COVID с конца марта

В регионе за сутки выявили 43 зараженных коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 24 июня было зафиксировано 43 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб. Последний раз аналогичный результат был зафиксирован 27 марта, после этого число заражений пошло на спад.

«На 24 июня в Курганской области лабораторно подтверждены 43 новых случая COVID-19», — указано в сообщении оперштаба. 20 больных обнаружили в Кургане, остальных — в Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Катайском, Кетовском, Мокроусовском, Притобольном, Шадринском районах, Куртамышском, Петуховском, Лебяжьевском, Макушинском муниципальных округах и Шадринске.

По данным на 24 июня, за сутки выздоровело 16 человек. За все время в регионе выявили 22 160 случаев заражения коронавирусом.

Ранее губернатор региона Вадим Шумков предупредил, что из-за роста заболеваемости в регионе могут ужесточить коронавирусные ограничения. По той же причине в регионе отменили несколько мероприятий. 23 июня власти региона опровергли введение запрета на въезд в Курганскую область иногородних граждан.