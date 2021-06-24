Новая мера правительства РФ ударит по «Русалу», НЛМК и ЕВРАЗ

Сильнее всего от пошлин на экспорт металла пострадает «Русал», считают аналитики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

От ввода пошлин на экспорт черных и цветных металлов сильнее всего пострадает «Русал», НЛМК и ЕВРАЗ, К таким выводам пришли финансовые аналитики.

С 1 августа и до конца года правительство РФ планирует ввести пошлины в размере от 15% на вывоз за рубеж черных и цветных металлов, об этом было объявлено в четверг 24 июня. «По итогам торгов четверга акции металлургических компаний существенно снизились: „Русал“ потерял 7,6%, „Норникель“ — 3,9%, НЛМК — 3,9%», — приводит « Коммерсант » данные эксперта «Альфа банка» Бориса Красноженова. «Если нынешние цены на сырье сохранятся на текущем уровне в 2022 году, а действие пошлин будет продлено, то в годовом выражении их эффект будет весьма существенным: „Русал“ может потерять 27% EBITDA [показатель прибыли до вычета налогов и прочих расходов], НЛМК — 18%, ЕВРАЗ— 16%», — продолжает газета, ссылаясь на мнение специалистов инвестиционной компании «Атон».

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что металлурги «нахлобучили государство в части госкапвложений и гособоронзаказа» на 100 млрд рублей и предложил эти деньги вернуть в бюджет в виде налогов, сообщает «Национальная служба новостей». В правительстве отметили, что из-за резко выросших мировых цен на металлы, российские компании стали получать «незапланированный рентный доход» и введение пошлин будет наиболее щадящей мерой со стороны Кабмина.