24 июня 2021
23 июня 2021

Челябинская ЛДПР получила свою автономию на выборах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание правления Союза промышленников и предпринимателей. Челябинск, пашин виталий, олигархи
Виталий Пашин возглавит челябинские списки Фото:
новость из сюжета
Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В ЛДПР не стали объединять Челябинскую область на выборах в Госдуму. Регион получит отдельную территориальную группу, как это было в 2016 году. Решение озвучено на съезде ЛДПР в Москве 25 июня, который проводит лидер партии Владимир Жириновский.

«Списки партии возглавит депутат Госдумы Виталий Пашин. На втором месте бизнесмен Сергей Володарчук. На третьем — предприниматель Наталья Арсентьева», — сообщили URA.RU в Челябинском региональном отделении ЛДПР.

На съезде также утвердили списки кандидатов по одномандатным округам. Пашин выдвинется по Златоустовскому округу. По Челябинскому округу на выборы пойдет депутат ЗСО Евгений Рева, по Магнитогорскому — координатор местного отделения ЛДПР Дамир Байтенов, по Коркинскому — лидер партийной фракции в ЗСО Алексей Беседин, по Металлургическому — помощник депутата ЗСО Евгений Басканов.

На этом же съезде в федеральные списки ЛДПР включили уроженца Магнитогорска Челябинской области, бывшего замглавы Минпромторга РФ Станислава Наумова. Наумов выдвигался на праймериз «Единой России» в Челябинской области, но праймериз проиграл. «Наумов в списке занимает 13-е место. Это проходное, и мандат он получит», — рассказал URA.RU источник в ЛДПР.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...