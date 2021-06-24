Челябинская ЛДПР получила свою автономию на выборах

Виталий Пашин возглавит челябинские списки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В ЛДПР не стали объединять Челябинскую область на выборах в Госдуму. Регион получит отдельную территориальную группу, как это было в 2016 году. Решение озвучено на съезде ЛДПР в Москве 25 июня, который проводит лидер партии Владимир Жириновский.

«Списки партии возглавит депутат Госдумы Виталий Пашин. На втором месте бизнесмен Сергей Володарчук. На третьем — предприниматель Наталья Арсентьева», — сообщили URA.RU в Челябинском региональном отделении ЛДПР.

На съезде также утвердили списки кандидатов по одномандатным округам. Пашин выдвинется по Златоустовскому округу. По Челябинскому округу на выборы пойдет депутат ЗСО Евгений Рева, по Магнитогорскому — координатор местного отделения ЛДПР Дамир Байтенов, по Коркинскому — лидер партийной фракции в ЗСО Алексей Беседин, по Металлургическому — помощник депутата ЗСО Евгений Басканов.

На этом же съезде в федеральные списки ЛДПР включили уроженца Магнитогорска Челябинской области, бывшего замглавы Минпромторга РФ Станислава Наумова. Наумов выдвигался на праймериз «Единой России» в Челябинской области, но праймериз проиграл. «Наумов в списке занимает 13-е место. Это проходное, и мандат он получит», — рассказал URA.RU источник в ЛДПР.