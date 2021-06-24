Челябинская область впервые получит в Госдуме два мандата от ЛДПР

Станислав Наумов вступил в начале июня в ЛДПР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Во фракции ЛДПР в Госдуме после сентябрьских выборов впервые будет два представителя Челябинской области, Станислав Наумов и Виталий Пашин. Как сообщил URA.RU источник в партии, оба имеют все шансы попасть в Госдуму. В прежних созывах челябинцы получали один мандат.

«Наумова как победителя „Лидеров России“ включили в федеральный список ЛДПР на 13-е место. Даже если партия наберет чуть более 5%, в Госдуму попадают все 15 кандидатов из списка. Депутат Госдумы Пашин возглавил списки по Челябинской области, где ЛДПР всегда получает мандат», — рассказал URA.RU инсайдер, пояснив, что на победы в одномандатных округах в ЛДПР не рассчитывают.

Уроженец Магнитогорска Челябинской области, бывший замглавы Минпромторга РФ Наумов сначала собирался на выборы от «Единой России» и заявился на праймериз челябинской ЕР. Два дня спустя после начала голосования он подал заявление о снятии, но ЕР оставила его в списках. Праймериз Наумов проиграл.

«В ходе обучения в программе „Лидеры России“ обсуждались варианты выдвижения в Госдуму, как от ЕР, так и от ЛДПР. Понравилась идея ЕР с праймериз, Но после того, как подал заявление, понял, что мне близка ЛДПР. Я хотел сняться и кампанию уже не вел», — рассказал URA.RU Наумов.

В конце мая Наумов, по его словам, встретился с лидером партии Владимиром Жириновским. В начале июня он вступил в ряды ЛДПР. Наумов заявил URA.RU, что будет представлять в Госдуме не только интересы партии, но и Челябинской области. «У меня прекрасные отношения с руководством региона, с руководством моего родного города Магнитогорска. Если попаду в Госдуму, а в Магнитогорске наберу много голосов, свою приемную открою именно там», — сообщил Наумов.