Еще одна партия определилась с кандидатами в Госдуму от Кургана

Юрий Ярушин станет кандидатом-одномандатником и возглавит партийный список ЛДПР от региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Кандидатом от ЛДПР на выборах в Госдуму по курганскому одномандатному округу станет депутат областной думы, координатор регионального отделения партии Юрий Ярушин. Он же возглавит партийный список по региону. Решение об этом принято 25 июня на съезде ЛДПР в Москве, сообщили URA.RU источники, близкие к партии.

«По одномандатному округу решили выдвигать Ярушина», — рассказал источник. Он добавил, что В ЛДПР не стали объединять партийные списки Курганской области с другими регионами. «Будет отдельная региональная группа. Ее возглавит Ярушин», — отметил инсайдер. Также в партийный список включили депутата Курганской областной думы Ольгу Дружинину. Ярушин подтвердил URA.RU, что партия приняла решение выдвинуть его кандидатом в Госдуму по курганскому одномандатному округу.

Ранее URA.RU сообщало, что кандидатами по курганскому одномандатному избирательному округу №108 станут единоросс Александр Ильтяков и представитель КПРФ Виктор Зырянов. Кроме того, ЕР приняла решение выставить один партийный список от Курганской области, Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. При этом представитель Зауралья Сергей Лисовский оказался на полупроходной позиции — он занимает лишь седьмую строчку в списке. КПРФ объединила списки Курганской и Челябинской областей. Третью строчку там занимает Зырянов, но политологи считают, что шансов пройти в Госдуму у него мало.