Представитель владимирского губернатора высказался о его отставке

Владимир Сипягин продолжает работать Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Уход с поста губернатора Владимирской области Владимира Сипягина не обсуждается. Об этом заявила URA.RU пресс-секретарь Сипягина Ольга Елунина.

Ранее URA.RU сообщало, каких губернаторов могут отправить в отставку к сентябрьским выборам в Госдуму РФ. Источник, близкий к Кремлю, рассказал, что Сипягин в списке кандидатов на досрочную отставку.

«На сегодняшний день уход губернатора со своего поста не обсуждается. Как и написал ВВ [президент РФ Владимир Путин] в своих аккаунтах в соцсетях, он продолжает работать», — сказала Елунина URA.RU.