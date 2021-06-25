Представитель владимирского губернатора высказался о его отставке

Уход с поста губернатора Владимирской области Владимира Сипягина не обсуждается. Об этом заявила URA.RU пресс-секретарь Сипягина Ольга Елунина.
Ранее URA.RU сообщало, каких губернаторов могут отправить в отставку к сентябрьским выборам в Госдуму РФ. Источник, близкий к Кремлю, рассказал, что Сипягин в списке кандидатов на досрочную отставку.
«На сегодняшний день уход губернатора со своего поста не обсуждается. Как и написал ВВ [президент РФ Владимир Путин] в своих аккаунтах в соцсетях, он продолжает работать», — сказала Елунина URA.RU.
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