Представитель владимирского губернатора высказался о его отставке

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Владимир Жириновский, юбилей 75 лет. Москва, сипягин владимир
Владимир Сипягин продолжает работать Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Уход с поста губернатора Владимирской области Владимира Сипягина не обсуждается. Об этом заявила URA.RU пресс-секретарь Сипягина Ольга Елунина.

Ранее URA.RU сообщало, каких губернаторов могут отправить в отставку к сентябрьским выборам в Госдуму РФ. Источник, близкий к Кремлю, рассказал, что Сипягин в списке кандидатов на досрочную отставку.

«На сегодняшний день уход губернатора со своего поста не обсуждается. Как и написал ВВ [президент РФ Владимир Путин] в своих аккаунтах в соцсетях, он продолжает работать», — сказала Елунина URA.RU.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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