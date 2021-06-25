Владимир Жириновский возглавил список ЛДПР на выборах в Госдуму Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

ЛДПР утвердила фамилии кандидатов на выборах в Государственную думу 8-го созыва, которые пройдут в сентябре. Федеральный список из 15 фамилий возглавил лидер партии Владимир Жириновский, следом за ним — глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий и депутат Госдумы Сергей Каргинов.

О решении руководства партии Жириновский сообщил на съезде ЛДПР, который прошел 25 июня в Москве. Трансляция велась в Instagram-аккаунте политика. Как ранее и сообщали источники URA.RU, в общефедеральный список вошли следующие кандидаты:

глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов,

губернатор Владимирской области Владимир Сипягин,

депутат Госдумы Василий Власов,

замруководителя Рособрнадзора Борис Чернышов,

депутаты Госдумы Андрей Луговой, Дмитрий Свищев и Валерий Селезнев,

депутат Государственного совета Адыгеи Каплан Панеш,

депутат Госдумы пятого созыва Аркадий Свистунов,

советники главы ЛДПР Станислав Наумов и Владимир Кошелев,

депутат Госдумы четвертого созыва Иван Мусатов.

Днем ранее с кандидатами определилась КПРФ. Федеральный список возглавил лидер партии Геннадий Зюганов. Также в тройке космонавт и депутат Госдумы Светлана Савицкая и директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин.