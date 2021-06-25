ЛДПР утвердила фамилии кандидатов на выборах в Государственную думу 8-го созыва, которые пройдут в сентябре. Федеральный список из 15 фамилий возглавил лидер партии Владимир Жириновский, следом за ним — глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий и депутат Госдумы Сергей Каргинов.
О решении руководства партии Жириновский сообщил на съезде ЛДПР, который прошел 25 июня в Москве. Трансляция велась в Instagram-аккаунте политика. Как ранее и сообщали источники URA.RU, в общефедеральный список вошли следующие кандидаты:
- глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов,
- губернатор Владимирской области Владимир Сипягин,
- депутат Госдумы Василий Власов,
- замруководителя Рособрнадзора Борис Чернышов,
- депутаты Госдумы Андрей Луговой, Дмитрий Свищев и Валерий Селезнев,
- депутат Государственного совета Адыгеи Каплан Панеш,
- депутат Госдумы пятого созыва Аркадий Свистунов,
- советники главы ЛДПР Станислав Наумов и Владимир Кошелев,
- депутат Госдумы четвертого созыва Иван Мусатов.
Днем ранее с кандидатами определилась КПРФ. Федеральный список возглавил лидер партии Геннадий Зюганов. Также в тройке космонавт и депутат Госдумы Светлана Савицкая и директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин.
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