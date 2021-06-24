В Перми отреагировали на замечание Кремля про задержания полицией

В «Башне смерти» отказались комментировать заявление Кремля по ситуации с задержанными пермскими активистами Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Пермская полиция действует в рамках действующего закона, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Так там отреагировали на замечания Кремля по поводу задержания пермских активистов из-за записи видеообращения к президенту РФ Владимиру Путину. Пермяки выступают против застройки территории стадиона «Молот» и хотят донести эту информацию до главы государства.

«Мы будем действовать в рамках закона. У меня нет комментариев для вас», — сообщила URA.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю Татьяна Авдюкова. Так она ответила на вопрос о дальнейших действиях полиции, связанных с составлением протоколов в отношении трех пермских активистов.

Елена Германова, которую полиция задерживала после записи видеоролика, растерялась, когда узнала от URA.RU, что в Кремле прокомментировали ее доставление в полицию. «Главное, что удалось донесли мысль про „Молот“ и теперь там знают. А если даже мне штраф дадут, то ничего страшного. Главное, чтобы был результат по „Молоту“», — сказала Германова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, сказал, что в Кремле знают про ситуацию со стадионом «Молот». Он также выразил уверенность в том, что правоохранительные органы разберутся в ситуации с задержанием и всех отпустят.

23 июня членов инициативной группы Елену Германову, Наталью Медведеву и Александра Зинина задержали у стадиона «Молот» после записи видеообращения к Путину. В записи ролика приняло участие около 20 человек. Силовики составили в отношении трех активистов протоколы из-за участия в несанкционированном публичном мероприятии. 24 июня над ними начался суд. Слушания отложили до 12 июля.