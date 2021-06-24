Источники: депутат гордумы Кургана поборется за место в Госдуме

Валерия Державина называют вероятным кандидатом в Госдуму от СР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Кандидатом в Госдуму от «Справедливой России — За правду» по курганскому одномандатному округу с большой долей вероятности станет председатель реготделения партии, депутат городской думы Кургана Валерий Державин. Об этом URA.RU сообщили два источника, близких к политическим кругам Зауралья.

«По одномандатному округу от СР планируют выдвинуть Державина. Он же, скорее всего, будет представлен в партийном списке», — рассказал один из инсайдеров. Другой источник заявил, что региональный список партии может возглавить действующий депутат Госдумы Александр Ремезков. «Это произойдет, если список Курганской области, как и на прошлых выборах, объединят с Тюменью», — поделился инсайдер. Он также считает, что Державин получит место и в списке, и по одномандатному округу.

По словам источников, выдвижение Ремезкова по курганскому одномандатному округу не рассматривается, чтобы не сталкивать его с другим действующим депутатом — единороссом Александром Ильтяковым. Получить оперативные комментарии Державина URA.RU не удалось. Окончательное решение о выдвижении кандидатов в Госдуму справедливороссы должны принять на партийном съезде 26 июня.

Ранее стало известно, что от ЕР по курганскому одномандатному избирательному округу №108 будет выдвигаться Ильтяков. КПРФ готова выдвинуть по этому округу депутата Курганской областной думы Виктора Зырянова. От ЛДПР конкуренцию им составит еще один депутат облдумы Юрий Ярушин.