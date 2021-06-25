СМИ: Германия приостановит авиасообщение с РФ из-за мутаций COVID

Германия намерена усилить ограничения для приезжающих россиян и приостановить транспортное сообщение из-за опасных мутаций коронавируса. Об этом свидетельствуют документы Германо-российского форума.
«Можно ожидать, что германские минздрав, МИД и МВД совместным решением классифицируют Российскую Федерацию как регион распространения штаммов коронавируса. С этой классификацией связаны следующие ограничительные меры: после нахождения в регионе… карантин длится 14 дней, и досрочно завершить карантин невозможно», — передает сообщение РИА «Новости».
Кроме этого, Институт Роберта Коха (RKI), который подчиняется Минздраву ФРГ, включил Россию и Португалию в список стран, где распространяются опасные мутации коронавируса. Ожидается, что будет остановлено наземное и авиасообщение с Россией, пишет деловое агентство «Взгляд».
Ранее сообщалось, что в России выявлен первый случай заражения новым штаммом коронавируса под названием «Дельта плюс». Индийский штамм, по словам НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, опасен своей устойчивостью к антителам.
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