Вирусологи объяснили, когда «Спутник Лайт» будет бесполезен

Вакцина «Спутник Лайт» поступила в гражданский оборот Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» покажет малую эффективность, если ее будут вводить людям, которые до этого не ставили прививку от COVID-19. Об этом URA.RU рассказал вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

«„Спутник Лайт“ можно, конечно, использовать людям, которые не вакцинировались, но реакция будет более слабой. Более слабой, чем при полной вакцинации „Спутником V“ двумя компонентами. Особенно, если иметь в виду, что сейчас распространяется штамм „Дельта“, который к антителам, вызываемым современными вакцинами, менее чувствителен», — объяснил URA.RU Анатолий Альтштейн.

Руководитель Лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов отметил, что «Спутник Лайт» подойдет тем, кто уже переболел коронавирусом. «В Израиле и в США опубликованы данные, что у людей, которые уже переболели коронавирусом, при вакцинации даже одним компонентом любой вакцины иммунный ответ против коронавируса выше, чем у тех, кто не болел и провакцинирован двумя компонентами», — рассказал собеседник URA.RU.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что в российских больницах появились первые образцы вакцины «Спутник Лайт». Препарат предназначен для людей от 18 до 60 лет. Специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев предположил, что эта вакцина также может применяться для детей.