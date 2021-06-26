Тарасова рекомендовала Черчесову уволиться после провала на Евро

Главному тренеру сборной России по футболу нужно уйти в отставку, считает мастер спорта Татьяна Тарасова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После проигрыша сборной России на чемпионате Европы по футболу-2020 главному тренеру команды Станиславу Черчесову следовало бы подать в отставку. Такое мнение выразила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«Я бы на его месте уже сама ушла. А как же? Меня интересует то, как играет команда. Он говорит, что его команда сыграла лучше всего, это у него лучший матч. Где это он лучший? Надо увольняться, если человек не понимает, что такое лучший, а что такое худший», — поделилась Тарасова с ТАСС.

Спортивный комментатор Георгий Черданцев также заявлял, что Черчесову нужно было подать в отставку. То, что тренер этого не сделал, телеведущий объяснил тем, что Черчесов «видит свет в конце тоннеля и знает, куда идет», передает «Национальная служба новостей».

21 июня сборная России по футболу разгромно проиграла команде Дании со счетом 1:4, напоминает RT. Соцсети бурно отреагировали на поражение спортсменов. После вылета России с Евро-2020 в Минспорта призвали провести масштабную реформу, а российские боксеры вызвали сборную футболистов на совместную тренировку.