Вильфанд рассказал, какой будет погода в России в начале июля

Почти на всей территории России погода в начале июля будет теплой. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Практически на всей территории страны температура около и выше нормы будет 1 июля. Очаги максимального тепла будут в Приволжском федеральном округе, на Урале и в Якутии», — сообщил он ТАСС. Вильфанд отмечает, что в Поволжье и на Урале температура поднимется выше нормы на семь-восемь градусов.
Ранее метеоролог пояснил, что такая жара на территории РФ держится из-за двух мощных антициклонов, сообщает агентство Nation News. Благодаря этому вода в некоторых реках и водоемах стала теплее Черного моря. Так, температура воды в Подмосковных водоемах стала +26 градусов, а в Москве-реке — +25, передает телеканал 360. Поэтому, как пишет
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