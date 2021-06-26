Владимир Сысоев будет координировать избирательную кампанию во всей тюменской «матрешке» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Бывший заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев назначен куратором избирательной кампании от ЛДПР на предстоящих осенних выборах в ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. Эту информацию URA.RU подтвердил сам партийный функционер.

По его словам, либерал-демократы уже определились с тезисами, с которыми они собираются войти в избирательную кампанию. «Мы будем говорить об усилении парламентского контроля над региональными и муниципальными органами власти; над сроками и качеством строительства тех социальных объектов, в которых сегодня нуждаются ямальцы, югорчане и тюменцы. А также будем следить за повышением эффективности расходования бюджетных средств по программе „Сотрудничество“, которая создавалась как синергетическая программа, направленная на экономическое развитие всех трех субъектов, находящихся на территории Тюменской области», — пояснил Сысоев.

Политолог Михаил Мартынов в разговоре с URA.RU отметил, что возвращение Сысоева в партийную повестку свидетельствует о короткой кадровой скамейке в ЛДПР. «ЛДПР сейчас заинтересована в лидере, который смог бы провести эффективную избирательную кампанию. Владимира Сысоева можно отнести к таким партфункционерам. Но все будет зависеть от показанных партией результатов на выборах. Сысоев будет лично заинтересован в них, поскольку на повестке дня будет стоять вопрос и о его политическом будущем. А что касается предвыборной программы, они у каждой партии в этом избирательном цикле будут примерно одинаковы по содержанию, демагогическими и популистскими. Коротко их можно охарактеризовать так: «Мы за все хорошее, против всего плохого», — считает эксперт.

Ранее URA.RU сообщало, что Сысоев ушел в отставку с поста заместителя губернатора Тюменской области. Он собирается принимать участие в выборах в Государственную и Тюменскую областную думы от ЛДПР, а также координировать работу региональных отделений партии.