Туши животных нашли в морозилках ЦПКиО в Екатеринбурге

В парке Маяковского есть ферма с животными Фото: Размик Закарян © URA.RU

В морозилках Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского в Екатеринбурге хранятся туши животных. Как заявил источник, знакомый с ситуацией, это погибшие питомцы с фермы «Морковкино», которая раньше являлась контактным зоопарком.

Инсайдер утверждает, что с осени 2020 года на ферме скончались павлин, страус и минипиг (карликовая свинья). По его словам, трупы питомцев до сих пор держат в холодильниках, расположенных рядом со зданием администрации парка. А в ветслужбу, чтобы утилизовать туши, представители парка не обратились. «Дело в том, что минипиги подвержены свиному гриппу, держать их в контактных зоопарках запрещено, но он там был. От чего в итоге умер он, а потом и другие животные, непонятно. Возможно, поэтому в парке не хотят обращаться в ветслужбу. Уже нарушены все сроки и закон по утилизации трупов. Животных нет, и документов по их утилизации тоже нет», — объяснил источник 66.ru.

В пресс-службе ЦПКиО изданию сообщили, что страус и павлин погибли в силу естественных причин, уточнив при этом, что минипига на ферме давно не держали. Информацию, что трупы животных хранятся в морозилках, комментировать отказались.

На звонки журналиста URA.RU в парке не ответили. Агентство направило запрос представителям ЦПКиО с просьбой прокомментировать инцидент.

Несколько лет парком руководила Екатерину Кейльман. Она покинула пост в конце мая, объяснив свой уход «бюрократическими интригами». Место занял ее заместитель по общим вопросам Павел Зубакин. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал новому директору финансовую поддержку.