Кандидата в Тюменскую облдуму от ЛДПР ЯНАО не поддержали коллеги

Иван Вершинин не обиделся на коллег по партии, которые проголосовали против него Фото: Instagram, ivanshd89

Кандидат в Тюменскую областную думу из ЯНАО Иван Вершинин стал единственным выдвиженцем, против которого выступили члены его же партии. Голосование прошло в рамках конференции регионального отделения ЛДПР, состоявшейся сегодня в Тюмени.

«Вершинин Иван Сергеевич: единый список — „за“ — 15 голосов, „против“ — 3, одномандатные округа — „за“ — 16, „против“ — 2», — такие результаты тайного голосования среди членов Тюменского регионального отделения ЛДПР озвучили на конференции партии. Остальных выдвиженцев на выборы в Тюменскую областную думу поддержали единогласно.

В разговоре с URA.RU Иван Вершинин заявил, что сложившаяся ситуация его не расстроила. «Это показатель того, что у нас все по-честному. Есть реальная конкуренция, люди могут представлять разные точки зрения. Кто именно против меня проголосовал, не имеет значения — решения все равно принимаются коллегиально», — отметил претендент на мандат в Тюменской областной думе.

Политолог Александр Безделов выдвинул свою версию того, почему против Вершинина выступили его коллеги. «Надо понимать, что в данный момент он играет за две конкурирующие компании. Он — чиновник и фактически работает в команде члена „Единой России“ (Иван Вершинин занимает должность заместителя главы Салехарда Алексея Титовского — прим. URA.RU), но при этом является членом ЛДПР. Очевидно, что такая позиция не всех устраивает», — отметил эксперт в разговоре с агентством.

Ранее URA.RU писало, что Иван Вершинин вошел в список кандидатов от ЛДПР в Госдуму. Он выдвигается как в региональной группе, так и по одномандатному округу.