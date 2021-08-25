25 августа 2021
24 августа 2021

Ямалец, напавший на силовика с топором, оказался сыном бизнесмена. Инсайд URA.RU

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Москва, чиновник, портфель, бизнесмен, портфели депутатов, портфель министра
Отец подозреваемого —известный в Лабытнанги предприниматель Фото:

Ямалец, напавший с топором на сотрудника органов юстиции на дороге в Лабытнанги (ЯНАО), якобы является сыном известного в городе бизнесмена. Об этом сообщил URA.RU очевидец на правах анонимности.

«Нападавший является сыном известного в Лабытнанги предпринимателя Олега Пронченкова — Артем Пронченков», — сообщил агентству источник. Олег Пронченков владеет магазинами стройматериалов «Восток», «СантехМастер». Сам Артем Пронченков тоже является предпринимателей и занимается ремонтом машин и оборудования. По данным сайта «Sbis», основным заказчиком Пронченкова-младшего является школа № 1 в Лабытнанги.

В УМВД по ЯНАО и Артему Пронченкову агентство направило запросы. На момент публикации ответы не были получены. Связаться с Олегом Пронченковым не удалось — он улетел в отпуск.

Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Лабытнанги-ст. Обская произошло нападение. Мужчина с топором напал на сотрудника органов юстиции и нанес тяжелые телесные повреждения. В УМВД по ЯНАО агентству рассказали, что возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Проводится проверка.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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