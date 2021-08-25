Курганские бизнесмены заработают на выборах в Госдуму

В Курганской области появились баннеры, призывающие на выборы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В Курганской области на избирательную кампанию партии и кандидаты в Госдуму уже потратили более 9 млн рублей из 30,1 млн рублей, поступивших на избирательные счета средств. Деньги, в основном, пошли на СМИ и работу политтехнологов. Информация о расходах размещена в отчетных данных избирательной комиссии Курганской области.

«На изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов из избирательных фондов кандидатов направлено 1,2 млн рублей. Из фондов политических партий — 3,5 млн рублей. На оплату услуг информационного и консультационного характера [в большей части услуги политтехнологов] — почти 2 млн рублей. Остальные средства (2,3 млн рублей) направлены на оплату других работ или услуг», — уточняется в данных избиркома.

Ряд СМИ при этом предоставили свои площади для агитационных материалов бесплатно. В списке 23 газеты и компания ГТРК «Курган». Организации — государственные и по закону обязаны предоставлять бесплатные площади (на менее 10% от еженедельной печатной площади) и эфир (не менее 30 минут в рабочие дни). На ТВ и радио уже стартовали дебаты между партиями и кандидатами. «Но это не вынужденная благотворительность. От объема бесплатных площадей и эфира зависят объем платной агитации. За деньги компании имею право выделить площади и эфир в четыре раза больше, чем бесплатный», — отметил инсайдер, приближенный к политике.

Избирательная комиссия также отчиталась о закупке товаров, работ и услуг на сумму более 20 млн рублей. Самый крупный контракт на 2,9 млн рублей заключен с компанией, которая изготовила защитные экраны на стол для участковых избирательных комиссий.