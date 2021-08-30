Города Урала войдут в число первых, где внедрят сеть 5G

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Установка вышки сотовой связи 5G на Уралмаше. Екатеринбург
Точный список будет известен после подготовки инвестпроектов Фото:

В ближайшие три года в России должно появиться как минимум 10 мегаполисов с полным покрытием 5G. Среди них будут все крупные города Урала, рассказала в интервью URA.RU директор по стратегическому развитию «Ростелеком» Алеся Мамчур.

«В 10 российских миллионниках сети 5G появятся в 2024 году. Об этом говорится в дорожной карте внедрения сети пятого поколения в России, разработанной „Ростелеком“ и госкорпорацией „Ростех“ в рамках соглашения с правительством РФ. Крупные мегаполисы Урала обозначены в первой десятке городов для внедрения сетей нового поколения», — рассказала эксперт.

Какие именно города получат новые сети первыми, пока неизвестно. Для начала операторам предстоит провести радиопланирование и подготовить инвестпроекты, только после этого начнется стройка, отмечает эксперт.

Статья по теме
Сеть 5G откроет эру беспилотных автомобилей и роботов

«Пятое поколение сетей связи в первую очередь ориентировано на промышленных потребителей. Наиболее массовое развитие инфраструктуры произойдет в местах концентрации промышленных предприятий. Чтобы от этого получить максимальный положительный эффект, необходимо полноценное федеральное покрытие 5G в разных регионах», — добавила Мамчур.

Развитие и распространение сетей пятого поколения — цель нацпроекта «Цифровая экономика». 5G позволит увеличить скорость передачи данных в сотни раз, что поспособствует развитию беспилотного транспорта на территории России.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...