Подозреваемый Бережной ушел из МВД после убийства девочки в ХМАО

Югорская полиция пока не раскрыло убийство 10 летней давности Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

Виталий Бережной, которого подозревают в убийстве 9-летней тюменки, уволился из правоохранительных органов почти сразу после убийства ребенка в Нягани в 2011 году. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Бережной уволился с должности помощника участкового в Нягани через пять дней после того, как в городе обнаружили тело 12-летней девочки в 2011 году. И дело до сих пор не раскрыто», — рассказал источник. Оперативно подтвердить эту информацию в УМВД ХМАО не удалось — там не ответили на звонки агентства.

Ранее URA.RU писало, что Бережной работал помощником участкового в Нягани с 2009 по 2011 год, но уволился по собственному желанию. Тело 12-летней девочки было найдено в канализационном колодце 30 апреля 2011 года в Нягани. Она была задушена.

9-летняя девочка пропала в Тюмени 30 июня, а 19 августа ее тело было обнаружено на берегу озера в районе Лесобазы. 25 августа по подозрению в убийстве ребенка был задержан Бережной. В тот же день он признался в том, что изнасиловал и убил школьницу.