СМИ: последние взрывы в Кабуле совершили американские военные

Последние взрывы в столице Афганистана произвели американские военные, уничтожая собственные боеприпасы. Об этом местным СМИ заявили талибы (члены запрещенной в РФ террористической организации).
«Последние взрывы в Кабуле были произведены ВС США для уничтожения собственных боеприпасов, угрозы для жителей нет, заявил представитель радикального движения «Талибан», — указал ТАСС в своем telegram-канале. Всего, по неподтвержденной информации, в столице Афганистана прогремело до семи взрывов, но достоверно известно о пяти.
URA.RU собрало все, что было известно о первых двух взрывах. Затем в течение нескольких часов произошло еще три. Ответственность на себя взяла организация «Исламское государство».
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