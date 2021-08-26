26 августа 2021

СМИ: последние взрывы в Кабуле совершили американские военные

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RAE-2015. Russia Arms Expo-2015. Первый день. Нижний Тагил, взрыв
Последние взрывы в Кабуле совершили американские военные Фото:
новость из сюжета
В Кабуле произошли серия взрывов

Последние взрывы в столице Афганистана произвели американские военные, уничтожая собственные боеприпасы. Об этом местным СМИ заявили талибы (члены запрещенной в РФ террористической организации).

«Последние взрывы в Кабуле были произведены ВС США для уничтожения собственных боеприпасов, угрозы для жителей нет, заявил представитель радикального движения «Талибан», — указал ТАСС в своем telegram-канале. Всего, по неподтвержденной информации, в столице Афганистана прогремело до семи взрывов, но достоверно известно о пяти.

URA.RU собрало все, что было известно о первых двух взрывах. Затем в течение нескольких часов произошло еще три. Ответственность на себя взяла организация «Исламское государство».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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