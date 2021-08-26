Соединенные Штаты заставят заплатить террористов, устроивших 26 августа взрывы в Кабуле. Президент США Джо Байден в публичном выступлении.
«Мы не забудем, не простим, заставим вас заплатить», — цитирует американского лидера RT в своем telegram-канале. Издание добавляет, что Байден отдал приказ американской армии готовить удары по лидерам и объектам «Исламского государства» (ИГ, организация, запрещенная на территории РФ).
Ранее ИГ взяла на себя ответственность за взрывы в аэропорту Кабула и близлежащих территориях. Всего прогремело пять взрывов. URA.RU собрало все, что известно про них к этому часу. Третий взрыв был совершен в столице Афганистана через несколько часов.
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