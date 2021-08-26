26 августа 2021

Байден обратился к организаторам терактов в Кабуле. «Мы не забудем, не простим»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Джо Байден, байден джо
Президент США прокомментировал теракты в Афганистане Фото:
новость из сюжета
В Кабуле произошли серия взрывов

Соединенные Штаты заставят заплатить террористов, устроивших 26 августа взрывы в Кабуле. Президент США Джо Байден в публичном выступлении.

«Мы не забудем, не простим, заставим вас заплатить», — цитирует американского лидера RT в своем telegram-канале. Издание добавляет, что Байден отдал приказ американской армии готовить удары по лидерам и объектам «Исламского государства» (ИГ, организация, запрещенная на территории РФ).

Ранее ИГ взяла на себя ответственность за взрывы в аэропорту Кабула и близлежащих территориях. Всего прогремело пять взрывов. URA.RU собрало все, что известно про них к этому часу. Третий взрыв был совершен в столице Афганистана через несколько часов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...