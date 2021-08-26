Пермяки выступили против нового кладбища рядом с домами

Крупнейшее в Перми Северное кладбище исчерпало ресурсы и закрыто Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Новое кладбище в Перми могут построить в микрорайоне Березовая роща Кировского района на месте бывшей воинской части. Против этого выступили жители, чьи дома и садовые участки находятся рядом. В петиции на портале Change.org они указывают, что на месте возможного кладбища находятся водоемы и скважины, обеспечивающие центральное водоснабжение микрорайона.

«Также мы крайне обеспокоены вырубкой „легких города“ — 94 га лесного массива. В результате этого будет нанесен серьезный урон городской природе и экологическому благополучию граждан», — говорится в заявлении.

Местные жители в беседе с URA.RU опасаются, что на 94 га власти не остановятся. По их предположениям, будет вырублена вся роща, а кладбище станет самым большим если не в мире, то в Европе, заняв более 500 га.

Глава Перми Алексей Демкин назвал проблему «излишне политизированной». «Некоторые группы граждан пытаются раскачать ситуацию», — заявил он в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте». Мэр призвал горожан не втягиваться в «провокационные темы». Замглавы администрации города Сергей Красильников утверждает, что участок под новое кладбище проверяется. «Частью каждого кладбища является санитарно-защитная зона. При установлении этой зоны мы проверяем все инженерные условия — экологические, геологические и гидрологические. Поэтому можно не переживать, что откроется новое место для захоронений и оно каким-то образом ухудшит качество проживания наших жителей», — сказал он.

Проблема с местами для захоронений в Перми особенно остро встала после закрытия крупнейшего в городе Северного кладбища. В декабре должно открыться кладбище Восточное. Его обустройство также сталкивалось с протестами жителей. Власти обещают установить вокруг погоста санитарно-защитную зону.