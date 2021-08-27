Силовики намерены не допустить происшествий у здания, куда привезут подозреваемого в убийстве школьницы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

К зданию Ленинского районного суда, где пройдет процесс над вероятным убийцей тюменской школьницы, стягивают дополнительные силы полиции. Об этом с места событий сообщает журналист URA.RU.

«К зданию стягивают силовиков. По данным источников, это мера введена перед доставкой в суд Виталия Бережного, подозреваемого по делу об убийстве ребенка», — сообщает журналист URA.RU, находящийся на месте событий.

Как агентству пояснили в пресс-службе Тюменского областного суда, процесс по избранию меры пресечения для подозреваемого состоится 27 августа в 14:15. Материалы дела уже поступили в Ленинский районный суд.

Ранее агентство писало, что 19 августа в Тюмени нашли тело пропавшей в конце июня девочки. Спустя шесть дней следственный комитет объявил, что подозреваемый в ее убийстве задержан. Накануне он дал признательные показания.