В Тюмени стягивают полицию к суду, куда везут Виталия Бережного. Он подозревается в убийстве девочки

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© Служба новостей «URA.RU»
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Поисковые работы на месте обнаружения тела Насти Муравьевой. Тюмень, полиция, дпс, полицейское оцепление
Силовики намерены не допустить происшествий у здания, куда привезут подозреваемого в убийстве школьницы Фото:
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Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

К зданию Ленинского районного суда, где пройдет процесс над вероятным убийцей тюменской школьницы, стягивают дополнительные силы полиции. Об этом с места событий сообщает журналист URA.RU.

«К зданию стягивают силовиков. По данным источников, это мера введена перед доставкой в суд Виталия Бережного, подозреваемого по делу об убийстве ребенка», — сообщает журналист URA.RU, находящийся на месте событий.

Как агентству пояснили в пресс-службе Тюменского областного суда, процесс по избранию меры пресечения для подозреваемого состоится 27 августа в 14:15. Материалы дела уже поступили в Ленинский районный суд.

Ранее агентство писало, что 19 августа в Тюмени нашли тело пропавшей в конце июня девочки. Спустя шесть дней следственный комитет объявил, что подозреваемый в ее убийстве задержан. Накануне он дал признательные показания.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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