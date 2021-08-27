В Тюмени в суд доставили подозреваемого в убийстве девочки. Видео

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© Служба новостей «URA.RU»
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Автозак с подозреваемым прибыл в суд Фото:
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На территорию Ленинского районного суда Тюмени, где сегодня рассмотрят вопрос о назначении меры пресечения подозреваемому в убийстве школьницы, прибыл автозак с сопровождением. Об этом сообщает журналист URA.RU, находящийся возле здания суда.

«В сопровождении полиции на территорию заехал автозак. Все проделали быстро. Вероятно, внутри находится Виталий Бережной, подозреваемый в убийстве школьницы», — передает журналист URA.RU с места событий.

Версия подтверждается тем, что спустя несколько минут в здание суда начали запускать журналистов. На месте как областные, так и федеральные СМИ.

Ранее URA.RU сообщало, что сегодня суд изберет меру пресечения для Виталия Бережного, которого подозревают в убийстве тюменской школьницы, пропавшей 30 июня. Ее тело обнаружили 19 августа.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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