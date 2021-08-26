26 августа 2021

Возможный убийца тюменской девочки находится в одиночной камере

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Виталию Бережному, подозреваемому в убийстве Насти Муравьевой, в Ленинском районном суде. Тюмень, осужденный, пристав, скамья подсудимых, подсудимый, полиция, заключенный, бережной виталий
Виталий Бережной арестован на 2 месяца Фото:
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Подозреваемый в убийстве пропавшей тюменской девочки Виталий Бережной на время следствия будет помещен в одиночную камеру. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным стрктурам. По его словам, это одна из мер безопасности, которая часто применяется в таких случаях.

«Бережной будет помещен в одиночную камеру под круглосуточное видеонаблюдение. Это сделано для его же безопасности. Чтобы ни сокамерники, ни он сам, не причинили ему вреда», — заявил собеседник агентства.

Собеседник агентства уточнил, что подозреваемый круглосуточно будет находиться под усиленным контролем силовиков. Получить оперативный комментарий в региональном УФСИН по Тюменской области URA.RU не удалось: туда направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что уроженец Сургута Виталий Бережной был арестован на 2 месяца по подозрению в убийстве тюменской девочки, пропавшей в конце июня в тюменском микрорайоне Лесобаза. 25 августа в доме мужчины прошли обыски. На следующий день он сознался в том, что, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, обманом заманил ребенка в съемную квартиру, где изнасиловал и убил. По версии слдствия, труп ребенка спустя полтора месяца Бережной подкинул на берег водоема, который находится в этом же микрорайоне. Тело девочки было обнаружено 19 августа.

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© Служба новостей «URA.RU»
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