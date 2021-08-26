Возможный убийца тюменской девочки находится в одиночной камере

Подозреваемый в убийстве пропавшей тюменской девочки Виталий Бережной на время следствия будет помещен в одиночную камеру. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным стрктурам. По его словам, это одна из мер безопасности, которая часто применяется в таких случаях.
«Бережной будет помещен в одиночную камеру под круглосуточное видеонаблюдение. Это сделано для его же безопасности. Чтобы ни сокамерники, ни он сам, не причинили ему вреда», — заявил собеседник агентства.
Собеседник агентства уточнил, что подозреваемый круглосуточно будет находиться под усиленным контролем силовиков. Получить оперативный комментарий в региональном УФСИН по Тюменской области URA.RU не удалось: туда направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что уроженец Сургута Виталий Бережной был арестован на 2 месяца по подозрению в убийстве тюменской девочки, пропавшей в конце июня в тюменском микрорайоне Лесобаза. 25 августа в доме мужчины прошли обыски. На следующий день он сознался в том, что, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, обманом заманил ребенка в съемную квартиру, где изнасиловал и убил. По версии слдствия, труп ребенка спустя полтора месяца Бережной подкинул на берег водоема, который находится в этом же микрорайоне. Тело девочки было обнаружено 19 августа.
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