26 августа 2021

Источник: тело убитой девочки из Тюмени могли прятать в диване

© Служба новостей «URA.RU»
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Вероятный убийца пропавшей 9-летней девочки из Тюмени был задержан 25 августа Фото:
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Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

Вероятный убийца пропавшей девочки из Тюмени мог прятать ее тело в диване. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Он также добавил, что во время обыска следователи обнаружили в квартире задержанного накануне мужчины волосы, принадлежавшие ребенку.

«Когда был обыск в квартире, оперативники говорили о том, что убийца мог прятать тело ребенка в раскладном диване. Также они нашли на подушке волос, похожий на тот, что принадлежал убитому ребенку, и сразу начали звонить начальству с отчетом, что, скорее всего, убийца найден», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что с того момента, как пропала девочка, следователи допрашивали жильцов дома более 10 раз. «Не похоже было, что это был какой-то системный процесс. То есть, оперативники приходили, хаотично допрашивали людей и уходили. Потом были взломаны и досмотрены 22 квартиры. Это квартиры хозяев, которых не удалось застать дома. Но безрезультатно», — сообщил инсайдер URA.RU.

В Следственном комитете, который занимается расследованием пропажи и убийства 9-летней девочки из Тюмени, от развернутых комментариев на этот счет пока воздерживаются. Ранее URA.RU писало о том, что оперативники задержали мужчину, который может быть причастен к совершению этого преступления.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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