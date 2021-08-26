26 августа 2021

Курганские власти опровергли сообщения о пожаре близ села

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар был локализован за 2,5 км от села Лобанова за сутки Фото:

В правительстве Курганской области опровергли информацию жителя села Лобаново Катайского района о лесном пожаре близ села. Опровержение опубликовано в правительственном Telegram

«В материале со ссылкой на анонимный источник указано, что деревня якобы чуть не сгорела, огонь подобрался к домам ближе чем 100 метров и шёл 20-километровым фронтом. Кроме того, указано, что пожар якобы начался почти месяц назад в лесах по соседству, но местный лесник не предпринимал никаких действий для его ликвидации. Эта информация является недостоверной», — говорится в сообщении.

По официальным данным, пожар возник 24 августа. Лесопожарные формирования сразу же приступили к тушению. 20-километрового фронта не было. В тушении пожара принимали участие сотрудники МЧС, лесопожраные формирования и муниципальная пожарная охрана. Пожар был остановлен в 2,5 км от села Лобаново. В настоящее время пожар локализован, окарауливание и дотушивание продолжается.

Ранее URA.RU писало, что житель села Лобанова рассказал, как сельчане тушили лесной пожар. По данным администрации Катайского района, лесной пожар был локализован в трех километрах от села Лобаново 25 августа.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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