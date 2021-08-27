Воронка от взрыва достигает восьми метров в глубину, вокруг нее в радиусе 100 метров повалены деревья

новость из сюжета В Пермском крае разбился военный самолет

Место крушения бомбардировщика Су-24 в Пермском крае оцепила военная полиция. Обломки разбросаны на протяжении нескольких сотен метров и чувствуется очень сильных запах керосина. Об этом сообщили корреспонденты URA.RU, прибывшие на место происшествия.

«Догорающие обломки разбросаны на протяжении нескольких сотен метров. Воронка от взрыва достигает восьми метров в глубину, вокруг нее в радиусе 100 метров повалены деревья. Примерно в 250 метрах от воронки видели кресло катапультирования. Чувствуем очень сильный запах керосина», — сообщают корреспонденты URA.RU.

Самолет упал в лесу рядом с деревней Заполье, недалеко от заброшенного кладбища. На месте работает несколько машин силовиков и военная полиция. Примерно через шесть часов после взрыва силовые оцепили место крушения. «Утром ожидают комиссию Минобороны из Москвы», — сообщили журналисты URA.RU, ссылаясь на информацию, полученную от источника в силовых структурах.

Ранее очевидцы рассказали, что пилоты, катапультировавшиеся из потерпевшего крушение в Пермском крае Су-24, пострадали в результате приземления. Один из летчиков сломал руку, травмы другого оказались серьезнее, рассказали URA.RU очевидцы произошедшего.

Фото: Максим Кимерлинг

Фото: Максим Кимерлинг