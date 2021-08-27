27 августа 2021

Корреспонденты URA.RU побывали на месте крушения СУ-24 в Пермском крае. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Воронка от взрыва достигает восьми метров в глубину, вокруг нее в радиусе 100 метров повалены деревья
новость из сюжета
В Пермском крае разбился военный самолет

Место крушения бомбардировщика Су-24 в Пермском крае оцепила военная полиция. Обломки разбросаны на протяжении нескольких сотен метров и чувствуется очень сильных запах керосина. Об этом сообщили корреспонденты URA.RU, прибывшие на место происшествия.

«Догорающие обломки разбросаны на протяжении нескольких сотен метров. Воронка от взрыва достигает восьми метров в глубину, вокруг нее в радиусе 100 метров повалены деревья. Примерно в 250 метрах от воронки видели кресло катапультирования. Чувствуем очень сильный запах керосина», — сообщают корреспонденты URA.RU.

Самолет упал в лесу рядом с деревней Заполье, недалеко от заброшенного кладбища. На месте работает несколько машин силовиков и военная полиция. Примерно через шесть часов после взрыва силовые оцепили место крушения. «Утром ожидают комиссию Минобороны из Москвы», — сообщили журналисты URA.RU, ссылаясь на информацию, полученную от источника в силовых структурах.

Ранее очевидцы рассказали, что пилоты, катапультировавшиеся из потерпевшего крушение в Пермском крае Су-24, пострадали в результате приземления. Один из летчиков сломал руку, травмы другого оказались серьезнее, рассказали URA.RU очевидцы произошедшего.

Фото:
Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...