29 августа 2021

СМИ: при ударе США по Кабулу погибли девять мирных жителей

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День танкиста на полигоне
Среди погибших было шестеро детей Фото:

Девять мирных жителей, в том числе шестеро детей, погибли при ударе с американского беспилотника в Кабуле. Об этом рассказал родственник погибших.

«Мы не ИГ (террористическая организация, запрещенная в России), это был семейный дом, где мои братья жили со своими семьями», — рассказал он телеканалу CNN. По словам одного из членов этой семьи, самым младшим жертвам было два и три года.

Взрыв в Кабуле произошел днем 29 августа. США нанесли ракетный удар по столице Афганистана. Удар разрушил жилой дом. Ранее сообщалось, что число жертв в результате взрыва составляло шесть человек. До этого взрывы в Кабуле происходили 26 августа — тогда от пяти взрывов скончались более 200 человек. Обстановка в стране обострилась после ухода из Афганистана армии США и прихода к власти запрещенной в РФ террористической организации «Талибан», сообщает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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