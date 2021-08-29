СМИ: при ударе США по Кабулу погибли девять мирных жителей

Среди погибших было шестеро детей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Девять мирных жителей, в том числе шестеро детей, погибли при ударе с американского беспилотника в Кабуле. Об этом рассказал родственник погибших.

«Мы не ИГ (террористическая организация, запрещенная в России), это был семейный дом, где мои братья жили со своими семьями», — рассказал он телеканалу CNN. По словам одного из членов этой семьи, самым младшим жертвам было два и три года.

Взрыв в Кабуле произошел днем 29 августа. США нанесли ракетный удар по столице Афганистана. Удар разрушил жилой дом. Ранее сообщалось, что число жертв в результате взрыва составляло шесть человек. До этого взрывы в Кабуле происходили 26 августа — тогда от пяти взрывов скончались более 200 человек. Обстановка в стране обострилась после ухода из Афганистана армии США и прихода к власти запрещенной в РФ террористической организации «Талибан», сообщает «Национальная служба новостей».